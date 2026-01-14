Rrahmani | Ci preoccupano queste altre gare in arrivo ma noi vogliamo dare il massimo in campo

Dopo il pareggio tra Napoli e Parma, il difensore Amir Rrahmani ha commentato l’importanza di concentrarsi sulle prossime sfide. In un’intervista a Sky Sport, ha sottolineato come ogni punto perso abbia un peso rilevante, evidenziando la determinazione della squadra a dare il massimo in campo. Rrahmani ha anche espresso preoccupazione per le prossime gare, mantenendo comunque un atteggiamento di attenzione e impegno.

Il difensore del Napoli, Amir Rrahmani ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Napoli-Parma 0-0: Sono pesanti questi punti persi al Maradona? «Questi punti persi ultimamente sono pesantissimi. Abbiamo provato a fare di tutto per vincere. Se non fai gol subito puoi anche perdere questo tipo di partite. Abbiamo dato tutto quello che avevamo, c'era qualche giocatore diverso in campo rispetto alle altre gare. Abbiamo provato a fare qualcosa di diverso in avanti ma non è bastato. Nel finale quando arrivava la palla sugli esterni avremmo dovuto mettere dei cross in area, hanno provato gli esterni a fare qualche cross ma non sono andati a buon fine.

