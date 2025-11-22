Napoli Conte ansia per due giocatori | preoccupano Hojlund e Rrahmani Come stanno gli azzurri dopo aver lasciato il campo per infortunio

Napoli, le condizioni di Hojlund e Rrahmani sono da valutare dopo l’uscita contro l’Atalanta. Le condizioni dei due giocatori dei partenopei Il Napoli di Antonio Conte continua a fare i conti con una serie di problemi che complicano il percorso della squadra in questa fase di stagione. La partita contro l’Atalanta, giocata al Maradona, ha . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Napoli, Conte ansia per due giocatori: preoccupano Hojlund e Rrahmani. Come stanno gli azzurri dopo aver lasciato il campo per infortunio

News recenti che potrebbero piacerti

Conte stravolge TUTTO! Le formazioni ufficiali di Napoli-Atalanta - facebook.com Vai su Facebook

#Napoli vs. #Atalanta line-ups: Antonio Conte revamps his Napoli tactics with Scott McTominay, Noa Lang and Rasmus Hojlund, as new Atalanta coach Raffaele Palladino relies on Ademola Lookman and Charles De Ketelaere. #NapoliAtalanta #SerieA #Cal Vai su X

Conte attende con ansia il ritorno di Lukaku: il mister ha una "pazza" idea - Antonio Conte, allenatore del Napoli, attende con ansia il ritorno di Romelu Lukaku. Segnala msn.com

Infortunio Anguissa, Napoli e Conte in ansia: cosa è successo con il Camerun e cosa si teme - I partenopei sono attesi da un tour de force, tra cui il match con la Juve ... Si legge su tuttosport.com

L’ultimo bivio di Conte, stravolgere il Napoli per dimenticare la crisi - Neres e Lang alle spalle di Hojlund: così il tecnico vuole tornare ... repubblica.it scrive