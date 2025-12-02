Juve Udinese Palma sicuro | Vogliamo stasera dare il massimo per fare una grande impresa!

Udinese, Palma carica la squadra prima della Juventus: «Serve dare il massimo, come sempre» L’Udinese si prepara a una sfida di grande prestigio all’Allianz Stadium, dove i bianconeri friulani affronteranno la Juventus in una gara attesa e affascinante. Nel pre-partita, ai microfoni presenti allo stadio, è intervenuto Matteo Palma, giovane difensore che sta attirando l’attenzione . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve Udinese, Palma sicuro: «Vogliamo stasera dare il massimo per fare una grande impresa!»

Altre letture consigliate

Calcio, Coppa Italia: ottavi di finale. In campo Juventus-Udinese chi vince si prende i quarti. Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

#Juve-Udinese, #Inter, Vlahovic e Ligue 1: le ultimissime Vai su X

Juventus-Udinese | Palma: “Voglio migliorare ogni…” Le parole - Il centrale classe 2008 ha rilasciato alcune dichiarazioni nel pre partita con la Juventus di Luciano Spalletti ... Riporta msn.com

Juventus-Udinese: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e streaming la Coppa Italia - L'incontro tra le formazioni di Spalletti e Runjaic è in programma alle ore 21 di martedì 2 dicembre presso l'Allianz Stadium di Torino. Scrive tuttosport.com

Juve-Udinese diretta Coppa Italia: segui il match degli ottavi LIVE - Allo Stadium si apre la tre giorni che designerà i primi quarti di finale della competizione: Spalletti senza Vlahovic, Runjaic per ben figurare. Si legge su corrieredellosport.it

Palma a Mediaset: "Sono precoce, non come tanti. Cerco di fare bene e migliorare ogni giorno" - Matteo Palma, difensore dell'Udinese, è stato intervistato ai microfoni di Mediaset pochi minuti prima del calcio d'inizio dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra la Juventus e ... Riporta tuttojuve.com

Juve-Udinese, diretta Coppa Italia: risultato in tempo reale e formazioni ufficiali. La scelta su Yildiz e in attacco - La squadra di Luciano Spalletti, dopo la vittoria in Champions sul Bodo e poi quella in campionato sul Caglia ... Riporta msn.com

Juventus-Udinese LIVE, risultato in diretta della partita di Coppa Italia - Udinese di Coppa Italia: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive