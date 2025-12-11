Luxuria è furiosa con Rossella Erra | parole durissime ma assolutamente giuste cosa ha detto

Dopo la semifinale di Ballando con le Stelle, le tensioni tra Luxuria e Rossella Erra sono scoppiate, scatenando reazioni animate sui social. Le parole dure pronunciate da Luxuria hanno acceso un acceso dibattito tra gli spettatori, alimentando discussioni e polemiche che non sembrano destinati a placarsi.

La tensione esplosa dopo la semifinale di Ballando con le Stelle non accenna a placarsi e, anzi, continua ad animare i social e la discussione tra gli spettatori più appassionati. A entrare a gamba tesa nel dibattito è stata stavolta Vladimir Luxuria, che sui suoi canali social ha criticato apertamente Rossella Erra per la gestione del tesoretto, decisione che ha ribaltato gli equilibri della gara e scatenato un'ondata di reazioni. Le parole dell'opinionista hanno aggiunto ulteriore benzina sul fuoco, in un clima già reso infuocato dai contrasti in studio e dai commenti del pubblico. Luxuria stronca Rossella Erra e non ha assolutamente torto: ecco cosa ha detto.