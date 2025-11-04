Ma come… Caterina Balivo sorpresa dalle indiscrezioni su Rossella Erra | caso scoppiato
Si accende la tensione dietro le quinte di Ballando con le Stelle, e al centro del caso c’è Rossella Erra, la cosiddetta “voce del popolo” del programma condotto da Milly Carlucci. Secondo quanto riportato dal giornalista Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, i video che Erra registra nel backstage per portarli in esclusiva a La Volta Buona di Caterina Balivo avrebbero suscitato malumori all’interno della produzione. “Malumori dietro le quinte di Ballando con le Stelle” – si legge – “Due giudici avrebbero preso le distanze da Rossella Erra, stop anche ai saluti. Ma anche la produzione ha richiamato più volte la ‘voce del popolo’ per aver registrato dei video di nascosto e poi averli ‘ceduti’ a La Volta Buona di Caterina Balivo”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
