Roma | violenta rapina in strada ad Anzio 2 arresti

A Anzio, lungo via di Valle Schioia, si è verificata una violenta rapina in strada. Un uomo è stato rinvenuto a terra, visibilmente agitato e con segni di percosse. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, che hanno arrestato due persone coinvolte nell'evento. L’indagine è in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto e garantire la sicurezza nella zona.

Un uomo è stato trovato a terra, in evidente stato di agitazione, lungo la carreggiata di via di Valle Schioia ad Anzio, mostrando chiari segni di percosse. Questo è il risultato di una violenta rapina che ha colpito un 44enne residente nella zona, il quale è stato aggredito da un 34enne di origine pakistana e un 40enne indiano, entrambi senza fissa dimora. I due aggressori sono stati arrestati dai carabinieri di Anzio, con il prezioso supporto del nucleo operativo e radiomobile della compagnia, con l’accusa di rapina aggravata in concorso. L’uomo ha raccontato ai militari di essere stato avvicinato poco prima da due individui che conosceva, i quali, dopo una breve discussione, lo avrebbero aggredito in modo violento, colpendolo con calci e pugni, per poi sottrargli il telefono cellulare. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

