Roma rapina violenta in campo rom | 4 arresti tra loro 2 poliziotti

A Roma, nella periferia est, si è verificata una rapina violenta all’interno di un campo rom. L’episodio ha dato origine a un’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui due poliziotti in servizio presso il commissariato Salario Parioli. L’evento ha suscitato attenzione sulle implicazioni di sicurezza e sulle attività investigative in corso nella zona.

La rapina consumata all’interno di un campo rom alla periferia est di Roma è stato il punto di partenza di una complessa indagine che ha portato all’arresto di quattro persone, tra cui due poliziotti già in servizio al commissariato Salario Parioli. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia, con la Squadra Mobile di Roma, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura capitolina. I fatti risalgono a una violenta rapina in un container avvenuta all’interno del campo nomadi di via dei Gordiani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, rapina violenta in campo rom: 4 arresti, tra loro 2 poliziotti Leggi anche: Furti e rapine a Roma, 18 arresti al campo rom di via Gordiani Leggi anche: 46 furti e rapine a Roma, anziani terrorizzati mentre guardavano la tv: blitz nel campo rom, 18 arresti La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roma, rapina violenta in campo rom: 4 arresti, tra loro 2 poliziotti - La rapina consumata all'interno di un campo rom alla periferia est di Roma è stato il punto di partenza di una complessa indagine che ha portato all'arresto ... lapresse.it

Si fingono carabinieri per rapinare i rom nel loro campo nomadi a Roma: arrestati anche due poliziotti (veri) - I carabinieri hanno fermato i due agenti (del Commissariato Salario Parioli) e altri due uomini, un marocchino e un croato. leggo.it

Roma, maxi blitz nel campo nomadi di via dei Gordiani: sgominata banda responsabile di 46 tra furti e rapine - Maxi blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Parioli, che stanno eseguendo un’ordinanza che dispone l’arresto per 18 persone. iltempo.it

Roma, rapina con insulti a sfondo razziale: tre arresti - facebook.com facebook

