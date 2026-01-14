A Roma, due persone sono state denunciate per aver tentato ripetutamente di occupare un immobile di Edilizia residenziale pubblica in viale Giovanni Battista Valente. L’episodio riguarda uno stabile gestito dal Comune, dove si sono verificati diversi tentativi di occupazione senza successo. La situazione evidenzia l’attenzione delle autorità locali nel monitorare e tutelare il patrimonio pubblico.

Un tentativo di occupazione di un immobile di Edilia residenziale popolare, situato in viale Giovanni Battista Valente a Roma, è stato messo in atto più volte da alcuni soggetti. In risposta a questa situazione, la polizia locale del gruppo Prenestino ha provveduto a denunciare due persone: un uomo di nazionalità italiana, di 50 anni, e una donna di origine romena, di 36 anni, entrambi colti mentre tentavano nuovamente di occupare lo stesso appartamento. È importante notare che uno dei due denunciati ha ricevuto anche un’accusa per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In seguito a un primo intervento, scaturito dall’attivazione dell’allarme presente nell’alloggio, le forze dell’ordine non hanno trovato alcun occupante all’interno dell’immobile, ma hanno constatato che la porta era stata forzata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: tentano di occupare immobile popolare piu’ volte, 2 denunciati

