Roma | tentano furto in immobile in ristrutturazione 2 fermati

A Roma, due uomini sono stati fermati mentre tentavano di entrare in un cantiere in ristrutturazione in vicolo di Valleranello. L’intervento è stato possibile grazie a un allarme inviato da un’app di videosorveglianza collegata al sistema di sicurezza del sito. L’intervento rapido ha evitato il furto, evidenziando l’efficacia dei sistemi di monitoraggio integrati nella tutela dei cantieri e delle proprietà.

Un avviso sul telefonino, inviato da un'applicazione integrata con il sistema di videosorveglianza di un cantiere edile situato in un immobile attualmente in fase di ristrutturazione, ha consentito di identificare due uomini mentre tentavano di scavalcare la recinzione e di accedere all'area del cantiere, localizzato in vicolo di Valleranello a Roma. Il proprietario, giunto sul posto pochi minuti dopo l'allerta, ha assistito alla fuga dei due individui e ha fornito una descrizione dettagliata ai carabinieri della stazione di Tor de Cenci, che sono intervenuti prontamente. I sospetti, nel tentativo di mimetizzarsi tra i passanti, si sono diretti verso una fermata dell'autobus, dove, tuttavia, sono stati riconosciuti e bloccati dai militari.

