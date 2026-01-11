Il consigliere di Fratelli d’Italia Federico Rocca ha commentato la partecipazione di parlamentari e consiglieri regionali del Pd alla manifestazione di sostegno allo Spin Time, definendola una situazione “preoccupante”. La vicenda riguarda l’occupazione abusiva e la presenza di esponenti politici in un contesto che solleva questioni di legalità e ordine pubblico a Roma.

Il consigliere capogruppo di Fratelli d’Italia, Federico Rocca, ha espresso le sue preoccupazioni in una nota riguardo alla presenza di parlamentari e consiglieri regionali del Partito Democratico (Pd) alla manifestazione a sostegno dello Spin Time, definendo la situazione “preoccupante e a dir poco imbarazzante”. Rocca sottolinea come il Pd stia cercando di far passare per un polo culturale quella che è, a suo avviso, una delle numerose occupazioni abusive presenti nella capitale. “All’interno di quell’immobile si svolgono numerose attività, ma nessuna di esse possiede i titoli e le autorizzazioni richieste”, afferma Rocca, ponendo interrogativi fondamentali: “I rappresentanti del Pd sono a conoscenza di questo? Con quali titoli opera l’osteria? Chi ha dato il via ai corsi? Dove sono le certificazioni necessarie per gli spettacoli? E, soprattutto, a chi sono intestate le utenze e chi si fa carico dei relativi costi?” Queste domande, secondo Rocca, dovrebbero essere al centro dell’attenzione dei rappresentanti istituzionali, i quali, invece di impegnarsi nella difesa di un’occupazione abusiva, dovrebbero garantire il rispetto delle leggi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Rocca (Fd’I), Pd a manifestazione Spin Time preoccupante, occupazione abusiva

Leggi anche: Roma: Rocca (Fd’I), si sgomberi Spin Time, stop a occupazioni abusive

Leggi anche: Sociale: Bonafoni (Pd), oggi ad assemblea pubblica Spin Time, bene comune per Roma

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

La lite Rocca-FdI fa tremare il termovalorizzatore di Roma - Il presidente aveva chiesto di spostare alcuni poteri in capo al commissario straordinario per il Giubileo, e quindi il sindaco Pd, i parlamentari di FdI hanno affossato l'emendamento che lo avrebbe ... ilfoglio.it

ROMA | Il progetto del nuovo Policlinico Umberto I, Rocca: “Una svolta storica di cui sono orgoglioso” - facebook.com facebook

A Roma la cerimonia per Acca Larentia, Rocca: «Tre giovani per cui non è stato fatto abbastanza» x.com