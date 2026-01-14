Ztl Roma da domani scatta il limite dei 30 km orari | cosa sapere

Da domani entra in vigore a Roma il nuovo limite di velocità di 30 km/h nella Zona a traffico limitato del centro storico. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria, favorendo una circolazione più sostenibile. È importante conoscere le aree interessate e le eventuali eccezioni per rispettare le nuove norme e garantirsi un transito regolare e consapevole.

Roma, 14 gennaio 2026 – Nella Zona a traffico limitato del Centro scatta l’ora dei 30 chilometri orari. L’avvio ufficiale sarà il  15 gennaio, dopo aver posizionato i cartelli di segnalazione ai varchi. Il limite scatterà domani, giovedì 15 gennaio 2025..” I limiti  – spiega –  non si potranno superare nemmeno nelle strade larghe come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello, il Traforo. Arterie  che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c’è più visto che in Centro c’è grande domanda di pedonalità. Abbiamo il dovere di ridurre il differenziale di velocità tra soggetto forte e soggetto più fragile, così abbattiamo il rischio di mortalità”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.itImmagine generica

