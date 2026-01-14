Ztl Roma da domani scatta il limite dei 30 km orari | cosa sapere

Da domani entra in vigore a Roma il nuovo limite di velocità di 30 km/h nella Zona a traffico limitato del centro storico. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria, favorendo una circolazione più sostenibile. È importante conoscere le aree interessate e le eventuali eccezioni per rispettare le nuove norme e garantirsi un transito regolare e consapevole.

Roma, 14 gennaio 2026 – Nella Zona a traffico limitato del Centro scatta l’ora dei 30 chilometri orari. L’avvio ufficiale sarà il 15 gennaio, dopo aver posizionato i cartelli di segnalazione ai varchi. Il limite scatterà domani, giovedì 15 gennaio 2025..” I limiti – spiega – non si potranno superare nemmeno nelle strade larghe come corso Vittorio Emanuele, via del Teatro Marcello, il Traforo. Arterie che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c’è più visto che in Centro c’è grande domanda di pedonalità. Abbiamo il dovere di ridurre il differenziale di velocità tra soggetto forte e soggetto più fragile, così abbattiamo il rischio di mortalità”. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Roma, il centro storico Ztl diventa zona 30. Da giovedì 15 gennaio scatta il limite di velocità Leggi anche: Roma introduce il limite di 30 km/h. Ecco dove Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sito Istituzionale | Dal 15 gennaio Zona 30 nella Ztl Centro; Roma, in Centro limite di 30 km all’ora: ecco tutte le strade dove scatta il nuovo divieto; Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Roma Zona 30: dal 15 gennaio limite a 30 km/h in tutta la Ztl del centro storico. Roma, il centro storico Ztl diventa zona 30. Da giovedì 15 gennaio scatta il limite di velocità - La giunta ha deciso anche l’installazione di cinque nuovi autovelox sulla via Cristoforo Colombo, oltre a 175 attraversamenti pedonali e nuovi dispositivi elettronici per rilevare le infrazioni ... quotidiano.net

Nel centro storico di Roma da domani scatta il limite dei 30 km/h - Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. quotidiano.net

Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h dal 15 gennaio - Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. ansa.it

Da domani 15 gennaio Roma cambia passo con "Zona 30": nel Centro storico traffico limitato a 30 km all'ora facebook

Da domani parte la zona 30 nel centro storico di Roma, all'interno della Ztl. Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. Dal 15 gennaio il limite di velocità sarà di 30 chilometri orari. Il nuovo limite varrà anche x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.