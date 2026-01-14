Roma Malen è fatto | accordo totale con l’Aston Villa

La Roma ha ufficializzato l’acquisto di Donyell Malen dall’Aston Villa. Dopo un’intesa raggiunta nelle ultime ore, la società giallorossa ha ottenuto il via libera definitivo dal club inglese. Malen si trasferisce a Roma, dove contribuirà con le sue qualità offensive alla nuova stagione. L’operazione si inserisce nel percorso della squadra per rinforzare il reparto avanzato e puntare a obiettivi importanti.

La Roma ha chiuso l'operazione per Donyell Malen. Nelle ultime ore è arrivato l'ok definitivo dell' Aston Villa alla proposta migliorata presentata dai giallorossi: l'attaccante olandese è pronto a sbarcare nella Capitale. La formula è stata definita nei dettagli: prestito oneroso da 2 milioni con riscatto obbligatorio fissato a 25 milioni solo in caso di qualificazione europea della Roma nella prossima stagione ( Champions League, Europa League o Conference ). Nessuna clausola legata al numero di presenze del calciatore. Operazione chiara, condizioni limpide. La Roma investe sull'immediato senza vincoli tecnici aggiuntivi.

Malen alla Roma, è fatta: cifre, formula e dettagli del colpo - Accordo raggiunto con l'Aston Villa: prestito oneroso da 2 milioni con obbligo di riscatto a 25. lifestyleblog.it

Roma, preso Donyell Malen dall'Aston Villa: arriva in prestito con obbligo di riscatto condizionato, oggi lo sbarco a Roma - La società giallorossa ha ascoltato l'appello del suo allenatore e ha affondato per l'olandese, respingendo l'inserimento dell'Atletico Madrid. eurosport.it

Roma e Aston Villa: accordo per Malen in arrivo!

Donyell Malen sarà un nuovo calciatore della Roma: praticamente conclusa la trattativa con l’Aston Villa Scambio di documenti in corso e arrivo in Italia previsto già nelle prossime ore: Gasperini avrà un nuovo attaccante 2 milioni per il prestito, obbligo di facebook

