Roma-Malen c’è l’intesa con l’Aston Villa

La Roma ha avviato un accordo preliminare con l’Aston Villa per il trasferimento di Donyell Malen. La trattativa si è intensificata nelle ultime ore, segnando un passo importante per la zona offensiva dei giallorossi. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l’intesa tra le due società rappresenta un passo concreto verso la conclusione dell’affare.

Accelerata improvvisa sul fronte offensivo. La Roma ha raggiunto un principio d'intesa con l' Aston Villa per Donyell Malen. L'operazione è impostata in prestito con diritto di riscatto, con una valutazione complessiva che oscilla tra i 25 e i 30 milioni. In queste ore il club giallorosso attende la risposta del giocatore per arrivare alla fumata bianca. I contatti sono avanzati e la sensazione è che la decisione possa arrivare a breve. Il dossier Malen si è scaldato dopo lo stallo con il Manchester United per Joshua Zirkzee. A Trigoria la linea è chiara: due innesti in attacco, sostenibili, privilegiando formule flessibili.

