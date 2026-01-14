Roma limite 30 km h nel centro storico
A partire da domani, nel centro storico di Roma entrerà in vigore il limite di velocità di 30 km/h. La misura mira a favorire la sicurezza e la tutela dell’ambiente urbano. Contestualmente, saranno installati nuovi autovelox per monitorare il rispetto della normativa. Questa modifica si inserisce in un più ampio progetto di regolamentazione della viabilità nel cuore della città.
Da domani nel centro storico di Roma si potrà circolare a una velocità massima di 30 km all'ora. Tra le novità anche altri autovelox.
