A Roma scatta il limite a 30 km h nel centro storico

Da domani entra in vigore a Roma il nuovo limite di 30 km/h nel centro storico, all’interno della ZTL. Questa misura mira a migliorare la sicurezza e la qualità dell’aria, riducendo il traffico e l’inquinamento nella zona più centrale della città. La restrizione si applica a tutti i veicoli, contribuendo a rendere più vivibile e più accessibile il cuore di Roma.

AGI - Da domani il centro storico di Roma diventa in pratica una grande ' Zona 30 '. Scatta infatti nella ZTL del centro il limite dei 30 km orari per gli automobilisti. L'annuncio era stato dato dall'assessore alla Mobilità Eugenio Patané all'inizio del mese, fissando l'inizio del nuovo regime proprio al 15 gennaio, e precisando che "i limiti non si potranno superare nemmeno nelle strade larghe come Corso Vittorio Emanuele, Via del Teatro Marcello, il Traforo. Arterie che sono retaggio di una città a misura di auto che ora non c'è più visto che in Centro c'è grande domanda di pedonalità. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - A Roma scatta il limite a 30 km/h nel centro storico Leggi anche: Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h: quali sono le strade coinvolte Leggi anche: Roma, nasce ‘Zona 30’: limite 30 km orari in Ztl centro storico Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Roma rallenta: limite di 30 km/h nella ztl del centro; Roma, in Centro limite di 30 km all’ora: ecco tutte le strade dove scatta il nuovo divieto; Roma Zona 30: dal 15 gennaio limite a 30 km/h in tutta la Ztl del centro storico; Roma, da domani scatta la zona 30 nel centro storico e sulle arterie principali. Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h - L’assessore Patanè: "Così abbattiamo il rischio di mortalità" ... huffingtonpost.it

Nel centro storico di Roma scatta il limite dei 30 km/h dal 15 gennaio - Ieri è stata infatti firmata la determina del Comune che dà ufficialmente avvio al provvedimento. ansa.it

Roma, il centro storico Ztl diventa zona 30. Da giovedì 15 gennaio scatta il limite di velocità - La giunta ha deciso anche l’installazione di cinque nuovi autovelox sulla via Cristoforo Colombo, oltre a 175 attraversamenti pedonali e nuovi dispositivi elettronici per rilevare le infrazioni ... quotidiano.net

Roma, nel centro storico scatta il limite dei 30 km/h #roma x.com

