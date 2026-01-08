Aston Villa è fatta per l’arrivo di Madjo! La baby stella sedicenne arriva dal Metz | le cifre
Aston Villa ha ufficializzato l’ingaggio di Madjo, promettente talento sedicenne proveniente dal Metz. L’operazione, ancora da definire nei dettagli, rappresenta un investimento nel futuro del club. Madjo si unisce alla rosa come giovane prospetto e potrebbe avere un ruolo nei prossimi progetti sportivi. L’arrivo di questa promessa evidenzia la strategia di Aston Villa di puntare sui giovani talenti emergenti.
dell’operazione per il suo trasferimento Colpo in prospettiva per l’Aston Villa. Come svelato dall’esperto Fabrizio Romano, i Villans hanno chiuso a sorpresa l’acquisto di Brian Madjo, prodigio sedicenne del Metz. L’operazione per il gioiello francese classe 2009 si . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
