Roma Dragusin spinge per il sì | Vuole vestire il giallorosso

Roma sta valutando con attenzione l’interesse di Dragusin, che si mostra desideroso di indossare la maglia giallorossa. La società non ha fretta, ma segue con attenzione questa possibile operazione, che potrebbe rappresentare un’ulteriore fase del mercato estivo. Quando un giocatore manifesta pubblicamente il suo entusiasmo, la dinamica si sposta oltre le cifre, diventando anche una questione di volontà e di progetto.

La Roma non ha fretta, ma ha una direzione. E quando un giocatore inizia a spingere apertamente per vestire una maglia, il mercato smette di essere solo una questione di cifre. In queste ore a Trigoria il nome che torna con insistenza è quello di Radu Dr?gu?in, un profilo che non è più una semplice suggestione ma una candidatura concreta per la difesa giallorossa. Dragusin in cima alla lista: la Roma rompe gli indugi. La Roma ha individuato in Dragusin la priorità per rinforzare il reparto arretrato. Il club giallorosso ha avviato contatti strutturati con il Tottenham Hotspur, presentando una proposta che racconta bene la strategia: prestito di sei mesi con clausola di acquisto legata alla qualificazione in Champions League. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Dragusin spinge per il sì: “Vuole vestire il giallorosso” Leggi anche: Roma, affondo su Dragusin: il difensore ha già detto sì Leggi anche: Juve Roma, Dovbyk aumenta i carichi di lavoro: l’attaccante giallorosso vuole esserci per il match di sabato all’Allianz Stadium. Le ultime La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. La Roma presenta prima offerta per Dragusin. Il rumeno spinge per trasferirsi in giallorosso - La Roma di Gian Piero Gasperini non guarda solo all’attacco: sul tavolo del mercato giallorosso c’è anche il rinforzo della linea difensiva. tuttojuve.com

Frendrup, Zirkzee, Raspadori, Dragusin: il punto sulle trattative di mercato della Roma - Le possibilità del mercato della Roma, dalla difesa all’attacco, passando per l’eventuale rinforzo a centrocampo, ... corrieredellosport.it

Dragusin spinge per la Roma: l’idea per chiudere con il Tottenham - Il calciatore da giorni è in contatto con la Roma: ha già trovato un’intesa a livello contrattuale e ora si augura c ... corrieredellosport.it

Mercato #Roma: #Dragusin pressa, vuole solo Gasp #ASRoma #Calciomercato #RaduDragusin x.com

Calciomercato Roma diretta, Robinio Vaz atterrato a Ciampino. Malen e Dragusin: tutte le trattative di oggi live facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.