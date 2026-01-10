Roma affondo su Dragusin | il difensore ha già detto sì

Roma prosegue la sua campagna di rafforzamento e punta su Radu Dragusin per rinforzare la difesa. Il difensore ha già espresso la disponibilità al trasferimento e ora si attende l’accordo tra i club. La trattativa è in fase avanzata, con l’obiettivo di perfezionare al più presto l’operazione e rinforzare il reparto difensivo della squadra.

La Roma accelera sul mercato e affonda sul reparto difensivo. Radu Dragusin è entrato nella fase calda: il centrale ha già manifestato la propria disponibilità al trasferimento e attende solo che i club trovino l’intesa. Il segnale arriva forte e chiaro: il difensore romeno vuole tornare in Serie A dopo mesi complicati in Inghilterra e considera Trigoria la piazza giusta per rilanciarsi. Un’apertura che ha spinto la dirigenza giallorossa a intensificare i contatti nelle ultime ore. Il nodo resta la formula con il Tottenham. La Roma lavora su un prestito con riscatto condizionato, legato agli obiettivi stagionali, mentre la valutazione del cartellino resta elevata. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, affondo su Dragusin: il difensore ha già detto sì Leggi anche: Roma su Dr?gu?in: primo sondaggio, apertura del difensore Leggi anche: Mercato Roma, Dragusin nel mirino: il difensore può tornare in Serie A! Lo stato della trattativa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Roma, affondo per Dragusin: c’è un piano per chiudere in poco tempo; Calciomercato Roma, pressing su Dragusin: nuovi contatti col Tottenham per il difensore; Calciomercato Roma - Dragusin sempre più vicino ai giallorossi. Roma, affondo per Dragusin: c’è un piano per chiudere in poco tempo - E il ruggito che arriva da Londra ha un’eco fortissima nella Capitale: la Roma fa sul serio per Radu Dragusin. msn.com

Roma, prima offerta per Dragusin: il difensore rumeno spinge per il trasferimento - Stando a quanto riportato da SkySport il club giallorosso ha presentato un'offerta. tuttomercatoweb.com

Roma, in arrivo anche un difensore: trattativa avviata per Dragusin - La Roma ha accelerato i contatti per portare Radu Dragusin nella Capitale, identificando nel difensore rumeno l'obiettivo principale per potenziare la propria linea arretrata. fantacalcio.it

