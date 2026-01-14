Roma domeniche ecologiche 2026 | il 18 gennaio blocco delle auto orari e info

Roma, domeniche ecologiche 2026: il 18 gennaio sarà il primo giorno di blocco delle auto, secondo il calendario approvato dalla Giunta capitolina. Queste giornate, previste per la stagione invernale 2025-2026, mirano a ridurre l'inquinamento e promuovere iniziative sostenibili in città. Ecco tutte le informazioni sugli orari e le modalità di accesso per le prossime domeniche ecologiche a Roma.

La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque “domeniche ecologiche” previste per la stagione invernale 2025-2026. In queste giornate sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia Verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Dopo quella del 7 dicembre, le prossime date individuate sono: 18 gennaio 2026. 22 febbraio 2026. 29 marzo 2026. L’iniziativa, promossa dall’ Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, punta a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della riduzione dell’inquinamento atmosferico. 🔗 Leggi su Funweek.it

