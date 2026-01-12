Roma domeniche ecologiche 2026 | il 18 gennaio blocco delle auto in città

Roma si prepara per le domeniche ecologiche 2026, con il primo blocco delle auto previsto per il 18 gennaio. La Giunta capitolina ha approvato il calendario delle cinque giornate dedicate alla tutela dell'ambiente, inserite nella stagione invernale 2025-2026. Queste iniziative mirano a ridurre l'inquinamento e migliorare la qualità dell'aria nella città, promuovendo un approccio più sostenibile alla mobilità urbana.

La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque “domeniche ecologiche” previste per la stagione invernale 2025-2026. In queste giornate sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all’interno della ZTL “Fascia Verde”, nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Dopo quella del 7 dicembre, le prossime date individuate sono: 18 gennaio 2026. 22 febbraio 2026. 29 marzo 2026. L’iniziativa, promossa dall’ Assessorato all’Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, punta a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della riduzione dell’inquinamento atmosferico. 🔗 Leggi su Funweek.it

