Roma domeniche ecologiche 2026 | blocco delle auto in città

A Roma, nel periodo invernale 2025-2026, sono previste cinque domeniche ecologiche con il blocco delle auto, come stabilito dalla Giunta capitolina. Questa misura mira a ridurre l'inquinamento e promuovere modalità di spostamento più sostenibili. Il calendario ufficiale sarà reso noto prossimamente, offrendo ai cittadini indicazioni chiare sulle date di queste giornate dedicate alla tutela ambientale in città.

La Giunta capitolina ha approvato la memoria che definisce il calendario delle cinque "domeniche ecologiche" previste per la stagione invernale 2025-2026. In queste giornate sarà in vigore il divieto totale di circolazione per i veicoli dotati di motore endotermico all'interno della ZTL "Fascia Verde", nelle fasce orarie 7.30-12.30 e 16.30-20.30. Dopo quella del 7 dicembre, le prossime date individuate sono: 18 gennaio 2026. 22 febbraio 2026. 29 marzo 2026. L'iniziativa, promossa dall' Assessorato all'Ambiente e al Ciclo dei rifiuti, punta a sensibilizzare i cittadini sui temi della sostenibilità e della riduzione dell'inquinamento atmosferico.

