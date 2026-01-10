Freuler, centrocampista del Bologna, è al centro di indiscrezioni di mercato che lo vedrebbero vicino alla Juventus di Spalletti. La possibile operazione si inserisce in un contesto di rinnovo contrattuale ancora in discussione e potrebbe rappresentare un’opportunità a parametro zero. La situazione rimane da monitorare, con attenzione anche alle mosse della Roma e alle strategie di mercato delle rispettive società.

Freuler e l’incognita rinnovo al Bologna, il ds Ottolini monitora l’occasione a parametro zero. Le ultime sul mercato in entrata. Il destino professionale di Remo Freuler si tinge improvvisamente di giallo, assumendo contorni quasi paradossali se riletto alla luce delle sue stesse, sagge dichiarazioni estive. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, il leader del centrocampo rossoblù aveva ammonito severamente i compagni tentati dall’addio con una frase divenuta un mantra nello spogliatoio emiliano: «Chi lascia Bologna sa cosa abbandona, ma non può sapere cosa troverà». Freuler alla Juve: l’ipotesi a parametro zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Freuler e l’ipotesi bianconera: il centrocampista del Bologna potrebbe finire alla Juventus di Spalletti. L’occasione e il duello con la Roma

Leggi anche: Freuler Bologna, il centrocampista apre al rinnovo con i felsinei: la proposta del club allo svizzero. I dettagli

Leggi anche: Infortunio Freuler, quali sono le condizioni del centrocampista del Bologna? Ecco la situazione attuale

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Freuler torna in campo, il Bologna spinge per il rinnovo. Anche perché piace pure alla Juventus - Il Bologna sta vivendo un momento non troppo brillante di forma complessiva, in Serie A la vittoria manca ormai da fine novembre e ieri sera è. tuttomercatoweb.com