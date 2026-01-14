Rogo Crans Montana | ‘Cyane voleva aiutare ma la porta era bloccata’ polemica per i 10mila franchi alle famiglie

L’incendio al bar Le Constellation di Crans-Montana, avvenuto nella notte di Capodanno, ha causato numerose vittime e feriti. I genitori di Cyane Panine, tra le vittime, raccontano che la ragazza voleva aiutare, ma la porta era bloccata. La vicenda ha suscitato polemiche riguardo alle risposte e alle misure di sicurezza, mentre emergono dettagli drammatici sulla tragedia.

Incendio al Constellation, parlano i genitori di Cyane Panine. Emergono nuovi e drammatici dettagli sulla tragedia del bar Le Constellation di Crans-Montana, dove nella notte di Capodanno un violento incendio ha causato 40 morti e oltre 100 feriti. A parlare ora sono i genitori di Cyane Panine, la cameriera 24enne rimasta uccisa nel rogo, che respingono con forza ogni ipotesi di responsabilità a carico della figlia. «Certo che voleva scappare. E voleva anche aiutare i clienti a uscire», hanno dichiarato, sottolineando come una porta di emergenza bloccata abbia trasformato il locale in una trappola mortale.

Identificati tutti i feriti del rogo di Crans-Montana: sono 116, 83 ancora ricoverati. Spuntano nuovi dubbi sul locale - Tra i feriti dell’incendio di Capodanno al bar Le Constellation 68 svizzeri (21 donne e 47 uomini), 21 francesi e 10 italiani. today.it

Cyan Panine, i genitori della cameriera morta a Crans-Montana: “Voleva aiutare i clienti a uscire” - Parlano i genitori di Cyane Panine, la cameriera 24enne del bar Le Constellation di Crans- msn.com

È morto nel rogo della notte di Capodanno a Crans-Montana Cosa è emerso dall’autopsia sul corpo del 16enne Riccardo Mighetti facebook

Rogo di Capodanno a Crans-Montana, l’autopsia sul 16enne Minghetti: “Morto per asfissia” x.com

