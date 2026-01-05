Trovato senza vita Enrico Caldarigi 47 anni Era il titolare del ristorante ’La Perla’
Nella notte tra sabato e domenica è stato trovato senza vita Enrico Caldarigi, 47 anni, originario di Lucrezia e titolare del ristorante ’La Perla’. La notizia ha suscitato grande dolore nella comunità locale. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze di quanto accaduto.
È stato trovato senza vita nella notte tra sabato e domenica Enrico Caldarigi, 47 anni (foto), originario di Lucrezia. Il ritrovamento è avvenuto intorno alla mezzanotte all’interno di un deposito in via della Tombaccia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Fano per gli accertamenti di competenza: a fare la tragica scoperta sono stati alcuni familiari. La notizia ha iniziato a circolare immediatamente in città nelle prime ore del mattino quando il ristorante La Perla, di cui Caldarigi era titolare, è rimasto chiuso e sono state annullate numerose prenotazioni, con una comunicazione asciutta e discreta che parlava di "motivi di famiglia". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
