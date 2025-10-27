Va a un appuntamento al buio ma viene picchiato e rapinato da due uomini | arrestato il mandante dell'aggressione

Un ventenne è stato arrestato per il reato di estorsione a Milano durante un controllo alla stazione Centrale. Stando ai primi accertamenti, l'uomo sarebbe il mandante di un'aggressione avvenuta in Francia mesi fa. Era ricercato dalle autorità francesi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Contenuti che potrebbero interessarti

CINEMA AL BUIO Una (doppia!) rassegna cinematografica: appuntamento in Biblioteca, in Sala polifunzionale, per vedere insieme un film scelto e presentato dai ragazzi dell'IIS G.Meroni di Lissone Gratuito, con prenotazione tramite C'è posto: https://app.ce - facebook.com Vai su Facebook

Va a un appuntamento al buio, ma viene picchiato e rapinato da due uomini: arrestato il mandante dell’aggressione - dopo averlo picchiato, lo avrebbero costretto a consegnare il cellulare, una catena d'argento e un braccialetto. Si legge su fanpage.it

Appuntamento esca al parco con due ragazze, poi viene pestato e rapinato da due uomini - L'appuntamento esca al parco con due giovani ragazze, poi la rapina con un coltello puntatogli alla gola da due uomini, che lo hanno poi picchiato rompendogli il naso a pugni. Lo riporta romatoday.it