Robotica spaziale il vuoto come risorsa per i robot del futuro
La robotica spaziale affronta sfide uniche legate alle condizioni estreme dello spazio, come il vuoto. Recenti sviluppi tecnologici, come gli attuatori elettrostatici, permettono di trasformare questa condizione in un vantaggio, aprendo nuove possibilità per la progettazione di robot più efficienti e affidabili. Questa innovazione rappresenta un passo importante verso l’esplorazione e l’utilizzo sostenibile dello spazio.
Il vuoto, da sempre considerato uno dei componenti più ostili per i sistemi meccanici, diventa una risorsa chiave per la robotica spaziale grazie a una nuova tecnologia di attuatori elettrostatici sviluppata in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications.La ricerca, coordinata. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
