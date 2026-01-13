Spazio il vuoto non fa più paura | da nemico a ‘carburante’ per i robot del futuro

Il vuoto spaziale, un tempo considerato un ambiente ostile e minaccioso, sta diventando una risorsa fondamentale per lo sviluppo tecnologico. Grazie a nuove ricerche e innovazioni, gli ingegneri stanno trasformando il vuoto in un elemento utile, in particolare per alimentare i robot del futuro. Questa evoluzione apre nuove prospettive per l’esplorazione e l’utilizzo dello spazio, riducendo i rischi e migliorando le capacità delle macchine in ambienti estremi.

PISA – Il vuoto cosmico smette di essere un nemico. Per decenni è stato l'incubo degli ingegneri: un ambiente ostile che congela, surriscalda e blocca i meccanismi. Oggi, grazie a un'intuizione tutta italiana, diventa una risorsa preziosa. È questa la rivoluzione descritta sulle pagine di Nature Communications. Lo studio, coordinato dalla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, ribalta le regole della robotica spaziale. Al fianco dell'ateneo pisano hanno lavorato l' Università di Trento e l' Istituto Italiano di Tecnologia (IIT). Il team ha sviluppato una nuova classe di attuatori elettrostatici. In parole povere: muscoli artificiali per i robot.

