La scoperta della Sant' Anna | I robot spaziali del futuro? Sviluppati grazie al vuoto
Una recente scoperta a Pisa ha messo in luce come il vuoto, tradizionalmente visto come un ambiente ostile, possa diventare un elemento fondamentale per lo sviluppo di robot spaziali avanzati. Grazie a innovativi attuatori elettrostatici, questa tecnologia apre nuove possibilità per la robotica nel settore aerospaziale, contribuendo a realizzare i robot del futuro. La ricerca, pubblicata su Nature Communications, rappresenta un passo importante nel campo delle applicazioni spaziali.
Pisa, 13 gennaio 2026 - Il vuoto, da sempre considerato uno dei componenti più ostili per i sistemi meccanici, diventa una risorsa chiave per la robotica spaziale grazie a una nuova tecnologia di attuatori elettrostatici sviluppata in uno studio pubblicato sulla rivista Nature Communications. La ricerca, coordinata dall’Istituto di Intelligenza Meccanica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in collaborazione con l’Università di Trento e l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT), apre nuove prospettive nella progettazione di robot spaziali più efficienti, affidabili ed economici. I limiti dei motori elettrici tradizionali nello spazio Nel contesto delle missioni spaziali, i motori elettrici tradizionali - ovvero i “muscoli” che permettono ai robot di muoversi - presentano notevoli criticità: surriscaldamento in assenza di atmosfera, necessità di lubrificanti speciali, elevata complessità e peso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Robot spaziali più abili ed economici grazie a una tecnologia italiana
Leggi anche: Robot ispirati ai grilli, le nuove frontiere della Sant'Anna
Muscoli spaziali per il robot del futuro - PISA: La scoperta del Sant'Anna e dell'Istituto di tecnologia di Pontedera permette ai robot che lavorano nello spazio di essere meno costosi e più leggeri ... toscanamedianews.it
Robotica spaziale, il vuoto diventa una risorsa: la scoperta guidata dalla Scuola Sant’Anna - Il vuoto diventa una risorsa chiave per la robotica spaziale grazie a una nuova tecnologia di attuatori elettrostatici ... intoscana.it
Roberta Eliodoro. Sugartapes · Roadtrip (Instrumental). Una mattina alla scoperta dei luoghi pochi noti del nostro territorio: oggi siamo stati a CONDOJANNI Frazione di Sant'Ilario dello Jonio, in realtà era questo il feudo principale in passato, quando Sant'Il - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.