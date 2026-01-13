Robinio Vaz Roma l’attaccante è arrivato in Italia | inizia l’avventura in giallorosso del classe 2007 – FOTO

Robinio Vaz Roma, attaccante nato nel 2007 e ex Marsiglia, ha ufficialmente iniziato la sua avventura con la maglia giallorossa. L’arrivo in Italia segna un passo importante nel suo percorso di crescita, in un momento di rinnovamento per la società capitolina. Questa operazione rappresenta il primo acquisto di gennaio per la Roma, evidenziando l’intenzione di puntare sui giovani talenti per il futuro del club.

Robinio Vaz Roma, l’attaccante è atterrato in Italia: è iniziata l’avventura in giallorosso del classe 2007 ex Marsiglia – FOTO L’attesa è finita e i dubbi sono stati spazzati via: il calciomercato della Roma batte il suo primo, importante colpo di gennaio. Il nome che accende l’entusiasmo della piazza giallorossa è quello di Robinio Vaz. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

La Roma blinda Robinio Vaz, ma perché il Marsiglia si priva di un baby fenomeno? Cosa c'è dietro la cessione - Una mossa di mercato intelligente e con uno sguardo sul futuro per i giallorossi. sport.virgilio.it