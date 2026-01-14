Ritrovata una bomba a mano in un uliveto di Fauglia

Nella provincia di Pisa, in un uliveto a Fauglia, è stata rinvenuta una bomba a mano. Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza sono intervenuti per rimuovere e mettere in sicurezza l’ordigno, garantendo la sicurezza dell’area. L’intervento si inserisce nelle attività di bonifica di dispositivi bellici abbandonati trovati in zone rurali, contribuendo alla tutela delle comunità locali.

Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno effettuato un doppio intervento in Provincia di Pisa, per ordigni bellici trovati in campagna. Oggi, 14 gennaio, sono stati ad Asciano, per un colpo di mortaio rinvenuto all'interno dell'Area Naturalistica Monte Castellare. Ieri. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

