Ritrovata una bomba a mano in un uliveto di Fauglia
Nell'uliveto di Fauglia, in provincia di Pisa, è stata ritrovata una bomba a mano. Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno eseguito un intervento di messa in sicurezza e rimozione degli ordigni trovati in un'area agricola. L'operazione si è svolta con attenzione per garantire la sicurezza dei residenti e delle persone presenti nelle vicinanze.
Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno effettuato un doppio intervento in Provincia di Pisa, per ordigni bellici trovati in campagna. Oggi, 14 gennaio, sono stati ad Asciano, per un colpo di mortaio rinvenuto all'interno dell'Area Naturalistica Monte Castellare. Ieri. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
