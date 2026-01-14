Ritrovata una bomba a mano in un uliveto di Fauglia

Nell'uliveto di Fauglia, in provincia di Pisa, è stata ritrovata una bomba a mano. Gli artificieri del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno eseguito un intervento di messa in sicurezza e rimozione degli ordigni trovati in un'area agricola. L'operazione si è svolta con attenzione per garantire la sicurezza dei residenti e delle persone presenti nelle vicinanze.

