Ritrovata sana e salva in Liguria la 14enne scomparsa a Modena

Da modenatoday.it 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata ritrovata sana e salva in Liguria la ragazza di 14 anni scomparsa da Modena quattro giorni fa. La giovane è stata rintracciata e risulta in buone condizioni. La vicenda si è conclusa positivamente, portando sollievo alla famiglia e alle persone coinvolte.

Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la vicenda della giovane di 14 anni che era scomparsa dalla sua abitazione di Modena ormai quattro giorni fa.La ragazza è stata ritrovata sana e salva nelle scorse ore in Liguria, all'interno di una stazione ferroviaria, in compagnia di un giovane. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

