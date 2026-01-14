Ritrovata sana e salva in Liguria la 14enne scomparsa a Modena

È stata ritrovata sana e salva in Liguria la ragazza di 14 anni scomparsa da Modena quattro giorni fa. La giovane è stata rintracciata e risulta in buone condizioni. La vicenda si è conclusa positivamente, portando sollievo alla famiglia e alle persone coinvolte.

Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la vicenda della giovane di 14 anni che era scomparsa dalla sua abitazione di Modena ormai quattro giorni fa. La ragazza è stata ritrovata sana e salva nelle scorse ore in Liguria, all'interno di una stazione ferroviaria, in compagnia di un giovane.

Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa - Sospiro di sollievo: è stata ritrovata nella serata di ieri, 14 gennaio, sana e salva la 14enne era scomparsa dalla sua casa di Modena nella notte tra sabato e domenica scorsi. msn.com

