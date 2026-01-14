Ritrovata sana e salva in Liguria la 14enne scomparsa

È stata ritrovata sana e salva in Liguria la giovane di 14 anni scomparsa da Modena est. La sua scomparsa, che aveva destato preoccupazione, si è conclusa positivamente grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La famiglia e l’intera comunità possono ora tirare un sospiro di sollievo, confidando che questa vicenda si concluda con un esito rassicurante.

Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la vicenda della giovane di 14 anni che era scomparsa dalla sua abitazione di Modena est.La ragazza sarebbe stata ritrovata sana e salva nelle scorse ore in Liguria, all'interno di una stazione ferroviaria, in compagnia di un giovane. Anche per lui. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Leggi anche: Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena Leggi anche: È stata ritrovata la 14enne scomparsa a Spilimbergo: sta bene Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena - La giovane studentessa è stata rintracciata grazie a un brillante lavoro di intelligence della squadra mobile della polizia ... msn.com

Ritrovata sana e salva. Grazie Galatina- via Corigliano: Smarrita cucciola pastore australiano. La cerchiamo da stamattina.. per vie traverse ci sono giunte informazioni del ritrovamento da parte di una signora, che in macchina procedeva verso Corigliano, port facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.