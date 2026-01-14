Ritrovata sana e salva in Liguria la 14enne scomparsa

È stata ritrovata sana e salva in Liguria la giovane di 14 anni scomparsa da Modena est. La sua scomparsa, che aveva destato preoccupazione, si è conclusa positivamente grazie all’intervento delle forze dell’ordine. La famiglia e l’intera comunità possono ora tirare un sospiro di sollievo, confidando che questa vicenda si concluda con un esito rassicurante.

Si è conclusa fortunatamente con un lieto fine la vicenda della giovane di 14 anni che era scomparsa dalla sua abitazione di Modena est.La ragazza sarebbe stata ritrovata sana e salva nelle scorse ore in Liguria, all'interno di una stazione ferroviaria, in compagnia di un giovane. Anche per lui. 🔗 Leggi su Modenatoday.itImmagine generica

