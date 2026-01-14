Ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a Modena
È stata ritrovata sana e salva la ragazza di 14 anni scomparsa da Modena sabato notte. Dopo alcune ore, la studentessa è stata rintracciata in una stazione della Liguria. La sua famiglia e le autorità sono state informate del ritrovamento, che ha portato a una conclusione positiva della vicenda.
Modena, 14 gennaio 2026 – È sana e salva ed è stata ritrovata poche ore fa in una stazione della Liguria, la studentessa di 14 anni scomparsa nel nulla sabato notte da Modena. Era stata la mamma a fare denuncia la domenica mattina non trovandola nel letto. Grazie a un brillante lavoro di intelligence, condotto dalla squadra mobile della polizia la minore è stata rintracciata assieme a un altro ragazzino poco più grande di lei, del quale era stata a sua volta denunciata la scomparsa. Dopo giorni di grande apprensione, dunque – anche il sindaco di Modena, Mezzetti aveva divulgato l’appello di ricerca della famiglia – la storia fortunatamente ha avuto un lieto fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: È stata ritrovata la 14enne scomparsa a Spilimbergo: sta bene
Leggi anche: Scomparsa a Modena: ore di apprensione per la 14enne Agnes Cristina Piliego, ‘Cercava i rapper preferiti’
Esce per una passeggiata e si perde, anziana ritrovata infreddolita ma sana e salva; Donna incinta scompare dall’ospedale di Cosenza: ritrovata sana e salva dopo ore di paura.
Ritrovata dopo sette giorni la 14enne scomparsa da una comunità nel Torinese: sta bene - Sta bene la 14enne scomparsa da Torino lo scorso 18 luglio: è stata ritrovata dalle forze dell’ordine dopo giorni di ricerche, dopo che la giovane si era allontanata dalla comunità in cui vive senza ... fanpage.it
Ritrovata sana e salva. Grazie Galatina- via Corigliano: Smarrita cucciola pastore australiano. La cerchiamo da stamattina.. per vie traverse ci sono giunte informazioni del ritrovamento da parte di una signora, che in macchina procedeva verso Corigliano, port facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.