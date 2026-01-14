ritrovata sana e salva la 14enne scomparsa a modena

È stata ritrovata sana e salva la ragazza di 14 anni scomparsa da Modena sabato notte. Dopo alcune ore, la studentessa è stata rintracciata in una stazione della Liguria. La sua famiglia e le autorità sono state informate del ritrovamento, che ha portato a una conclusione positiva della vicenda.

Modena, 14 gennaio 2026 – È sana e salva ed è stata ritrovata poche ore fa in una stazione della Liguria, la studentessa di 14 anni scomparsa nel nulla sabato notte da Modena. Era stata la mamma a fare denuncia la domenica mattina non trovandola nel letto. Grazie a un brillante lavoro di intelligence, condotto dalla squadra mobile della polizia la minore è stata rintracciata assieme a un altro ragazzino poco più grande di lei, del quale era stata a sua volta denunciata la scomparsa. Dopo giorni di grande apprensione, dunque – anche il sindaco di Modena, Mezzetti aveva divulgato l’appello di ricerca della famiglia – la storia fortunatamente ha avuto un lieto fine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

