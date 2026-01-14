Ritorno Chiesa alla Juve | ‘assist’ di Slot e svolta sull’ingaggio

La possibile riunione tra Federico Chiesa e la Juventus si avvicina, grazie all'interesse del tecnico Spalletti e alla collaborazione di Slot. Il ritorno del calciatore, nato nel 1997, rappresenta una svolta importante per il club, che punta a rafforzare l’attacco con un elemento di grande esperienza e talento. Questa operazione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella carriera di Chiesa e nella strategia della squadra per la prossima stagione.

Il figlio d’arte si avvicina al ritorno in bianconero: Spalletti preme Chiesa alla Juve, possibile doppia svolta per il grande ritorno in bianconero del classe ’97. Una mano ai bianconeri potrebbe darla anche Slot, l’allenatore del Liverpool che lunedì nel match di FA Cup ha fatto arrabbiare il figlio d’arte. E i tifosi ‘Reds’. (Foto AI) – Calciomercato.it Contro il Barnsley, Chiesa è partito titolare per poi essere tolto dal campo al minuto 60. La sostituzione non è stata affatto digerita dall’esterno, del tutto incredulo per la decisione del proprio allenatore: una volta in panchina, il ventottenne ha ulteriormente manifestato il suo disappunto con un sorriso piuttosto amaro. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Ritorno Chiesa alla Juve: ‘assist’ di Slot e svolta sull’ingaggio Leggi anche: “Solo Slot non ne riconosce il valore”, Chiesa osannato dai tifosi del Liverpool. Slot apre alla sua cessione Leggi anche: Chiesa, ritorno alla Juve: Liverpool in attesa, decide Salah La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Chiesa apre al ritorno ed al taglio di ingaggio - Juventus, mossa sull’ala: Chiesa apre al ritorno, contatti con il Liverpool Maldini e Gudmundsson le alternative. tuttojuve.com

Juve, la verità sul ritorno di Chiesa. Le tre priorità del club sul mercato - Un difensore duttile, che possa giocare da terzino a destra, un vice Yildiz e un centrocampista centrale, in ordine sparso. msn.com

Chiesa Juve, Spalletti entusiasta del suo ritorno ma ad una sola condizione: ecco di cosa si tratta - Chiesa Juve | L'indiscrezione lanciata da Tuttosport accende i sogni dei tifosi bianconeri: il possibile ritorno di Federico Chiesa alla Juventus non ... news-sports.it

