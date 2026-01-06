Chiesa ritorno alla Juve | Liverpool in attesa decide Salah

La possibile riacquisizione di Federico Chiesa da parte della Juventus rappresenta una delle questioni più interessanti del mercato di gennaio. Dopo un lungo infortunio, il ritorno del giocatore potrebbe influenzare gli equilibri della squadra. Nel frattempo, il Liverpool attende una decisione di Salah, che potrebbe cambiare gli scenari futuri. La finestra di mercato si rivela ancora una volta un momento cruciale per i club e i giocatori coinvolti.

Il mercato di gennaio spesso non offre seconde possibilità. Ma ogni tanto le crea. E alla Juventus, in questa fase delicata della stagione, l’idea di Federico Chiesa che torna a casa ha smesso di essere semplice suggestione per diventare una pista da monitorare con attenzione. Non è nostalgia, né marketing. È una convergenza di necessità, tempi e condizioni che, incastrandosi, può riaprire una storia mai davvero chiusa. Chiesa ai margini, Liverpool in attesa. L’esperienza inglese non ha restituito ciò che Chiesa cercava. Al Liverpool l’esterno azzurro ha trovato spazio con il contagocce: minuti spezzettati, utilizzo marginale, una stagione che fin qui racconta più panchine che campo. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

