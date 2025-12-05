Solo Slot non ne riconosce il valore Chiesa osannato dai tifosi del Liverpool Slot apre alla sua cessione

La parentesi di Federico Chiesa al Liverpool non è mai decollata e, mai come stavolta, sembra che l’esterno sia destinato a salutare i Reds per trovare più spazio altrove. Anche le parole del tecnico, Arne Slot, lasciano poco spazio all’interpretazione. «Sicuramente qualche volta in questa stagione Federico ha avuto un buon impatto entrando dalla panchina, ma abbiamo molte alternative nella sua posizione», ha dichiarato l’olandese in conferenza stampa. Intanto Chiesa viene osannato dai tifosi. Intanto, sui social, tanti tifosi del Liverpool fanno giustamente notare che se non fosse stato per Chiesa a quest’ora Slot si sarebbe potuto ritrovare senza panchina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - “Solo Slot non ne riconosce il valore”, Chiesa osannato dai tifosi del Liverpool. Slot apre alla sua cessione

