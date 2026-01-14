Risiko – Sfide di potere in seconda serata su Canale 5 | di cosa si occuperà il programma tv
Mercoledì 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5, debutta “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma Videonews condotto da Federico Rampini e prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset. L’idea è leggere il mondo come una partita in continuo movimento, dove economia, tecnologia, sicurezza e leadership ridisegnano alleanze e contrapposizioni, spesso con ricadute molto concrete anche per chi osserva da casa. Risiko – Sfide di potere”, un format in 6 episodi: 6 territori, un’unica scacchiera globale. La struttura è semplice e ambiziosa: sei territori per sei episodi, ognuno dedicato a un leader o a un’area decisiva del cosiddetto risiko globale. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
