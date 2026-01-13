Risiko – Sfide di Potere Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali

Da mercoledì 14 gennaio, su Canale 5, Federico Rampini presenta

Il pianeta osservato da New York attraverso lo sguardo attento di Federico Rampini. È questo il concept principale di Risiko – Sfide di Potere, il nuovo programma del giornalista genovese in onda da domani, mercoledì 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5 dopo la serie A Testa Alta con Sabrina Ferilli. Sei gli appuntamenti previsti, ambientati in altrettanti territori, ciascuno dedicato a un leader o a un’ area chiave del risiko globale. La prima puntata di Risiko – Sfide di Potere sarà dedicata agli Stati Uniti di Donald Trump, pronti a rilanciare la propria egemonia attraverso una guerra commerciale senza precedenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

