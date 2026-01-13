Risiko – Sfide di Potere Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali
Da mercoledì 14 gennaio, su Canale 5, Federico Rampini presenta
Il pianeta osservato da New York attraverso lo sguardo attento di Federico Rampini. È questo il concept principale di Risiko – Sfide di Potere, il nuovo programma del giornalista genovese in onda da domani, mercoledì 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5 dopo la serie A Testa Alta con Sabrina Ferilli. Sei gli appuntamenti previsti, ambientati in altrettanti territori, ciascuno dedicato a un leader o a un’ area chiave del risiko globale. La prima puntata di Risiko – Sfide di Potere sarà dedicata agli Stati Uniti di Donald Trump, pronti a rilanciare la propria egemonia attraverso una guerra commerciale senza precedenti. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
Leggi anche: Risiko – Sfide di Potere, Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali
Leggi anche: Rampini arriva in tv con ‘Risiko-Sfide di potere’, si parte dall’America di Trump
Risiko – Sfide di Potere Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali.
Rampini arriva in tv con 'Risiko-Sfide di potere', si parte dall'America di Trump - Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’area chiave del risiko globale. adnkronos.com
Risiko – Sfide di Potere, Federico Rampini racconta su Canale 5 i leader mondiali - Da mercoledì 14 gennaio 2026, in seconda serata su Canale 5, Risiko - davidemaggio.it
Su Canale 5 debutta Risiko – Sfide di potere condotto da Federico Rampini - (askanews) – Debutta questa sera, in seconda serata su Canale 5 “Risiko – Sfide di potere”, il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini, prodotto da Stand by me per ... askanews.it
#Risiko, sfide di potere: da mercoledì in seconda serata su #Canale5 con Federico Rampini #4disera x.com
4 di sera. . #Risiko, sfide di potere: da mercoledì in seconda serata su #Canale5 con Federico Rampini #4disera facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.