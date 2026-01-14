Ripristino strade affidato il servizio Non peserà sui conti del Comune

Il servizio di ripristino delle strade a Pomarance è stato affidato a una nuova gestione, garantendo interventi efficaci senza influire sul bilancio comunale. Questa scelta rappresenta un passo importante verso un miglioramento della sicurezza stradale e della tutela ambientale, adottando soluzioni innovative e sostenibili. Un aggiornamento che mira a preservare l’efficienza della rete stradale e a rispondere alle esigenze della comunità in modo responsabile.

Una rivoluzione tecnologica e amministrativa per le strade di Pomarance, segnando una svolta decisiva per la sicurezza viaria e la tutela ambientale. Con la determinazione del 12 gennaio 2026, il Comune formalizza l'affidamento del servizio di ripristino delle carreggiate alla società specializzata Sicurezza e Ambiente Spa. Il nuovo modello di gestione garantisce standard elevatissimi senza gravare per un solo euro sulle casse dell'ente o sulle tasche dei cittadini. L'operazione, affidata in forma sperimentale per un anno, solleva inoltre l'amministrazione dalle pesanti responsabilità civili e penali derivanti da una manutenzione stradale inadeguata dopo lo sversamento di liquidi inquinanti o detriti.

