Il 2026 peserà sui conti delle famiglie | in arrivo aumenti per 672 euro

Il 2026 si preannuncia come un anno di sfide economiche per le famiglie italiane, con un incremento stimato di circa 672 euro all’anno per nucleo familiare. Secondo l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, questa crescita dei costi potrebbe influire significativamente sul bilancio delle famiglie, rendendo importante pianificare attentamente le proprie finanze. Conoscere le principali voci di spesa e i possibili interventi può aiutare a gestire meglio il nuovo scenario economico.

