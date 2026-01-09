Il 2026 peserà sui conti delle famiglie | in arrivo aumenti per 672 euro

Il 2026 si preannuncia come un anno di difficoltà economiche per le famiglie italiane, con un incremento stimato di circa 672 euro all’anno per nucleo familiare. La previsione, elaborata dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, evidenzia un aumento dei costi che interesserà diverse voci di spesa, incidendo sui bilanci domestici. È importante monitorare l’andamento dei prezzi e adottare strategie di gestione finanziaria adeguate.

Manovra 2026 in vigore: quale impatto su famiglie, pensioni, lavoro e imprese - Ecco le misure che avranno effetti concreti su redditi, pensioni, imprese e sanità nel corso dell’anno. pmi.it

Manovra 2026, Giorgetti: tutela i conti pubblici e i redditi medi - In audizione parlamentare sulla manovra 2026 il ministero dell’Economia Giancarlo Giorgetti insiste sull’impostazione rigorosa della Legge di Bilancio, ne elenca i punti fondamentali, sottolineando ... pmi.it

Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi

