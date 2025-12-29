Fidenza | dal gruppo Amici in gita una donazione all’Unità operativa di Medicina riabilitativa territoriale

A Fidenza, il gruppo “Amici in gita” ha donato un’apparecchiatura, chiamata Ercolina, all’Unità operativa di Medicina riabilitativa territoriale. Questo strumento permette di eseguire esercizi di riabilitazione, rinforzo e resistenza muscolare per arti superiori e inferiori, migliorando la qualità delle cure offerte ai pazienti. La donazione rappresenta un contributo importante per sostenere la riabilitazione e il percorso di recupero dei pazienti nella comunità locale.

Si chiama Ercolina e viene utilizzata per l'esecuzione di molteplici esercizi di riabilitazione, rinforzo e resistenza muscolare, sia per gli arti superiori che inferiori. E' il dono che l'associazione fidentina di volontariato "Amici in gita" ha voluto offrire all'Unità operativa di Medicina.

