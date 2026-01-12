Ordine degli infermieri | Bene la nomina di Vincenzo Gargano a dirigente dell’unità operativa complessa del Civico

L’Ordine degli infermieri esprime soddisfazione per la nomina di Vincenzo Gargano a dirigente dell’unità operativa complessa dell’Arnas Civico di Palermo. Augurando buon lavoro al collega, questa nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle strutture sanitarie e per l’impegno continuo nel garantire servizi di qualità ai pazienti.

L’ordine degli infermieri sulla nomina di Firenze a manager dell'Asp: "Segnale importante, pronti a collaborare" - “La nomina di Alberto Firenze a direttore generale dell’Asp di Palermo rappresenta un segnale importante per il rafforzamento del sistema sanitario territoriale, in un momento di grandi sfide per la t ... palermotoday.it

Fnopi: “Bene nomina Schillaci, ha sempre dato rilevanza a infermieri” - La Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche “augura un buon e proficuo lavoro alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e a tutti i ministri della Repubblica”. quotidianosanita.it

Invito agli iscritti OPI Bologna Attraverso la poesia L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bologna invita tutti gli iscritti a partecipare a un percorso di incontro e confronto dedicato alla cura, all’ascolto e alla riflessione sulla pratica professionale, attra - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.