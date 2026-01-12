Ordine degli infermieri | Bene la nomina di Vincenzo Gargano a dirigente dell’unità operativa complessa del Civico
L’Ordine degli infermieri esprime soddisfazione per la nomina di Vincenzo Gargano a dirigente dell’unità operativa complessa dell’Arnas Civico di Palermo. Augurando buon lavoro al collega, questa nomina rappresenta un passo importante per il rafforzamento delle strutture sanitarie e per l’impegno continuo nel garantire servizi di qualità ai pazienti.
“Auguriamo buon lavoro al collega e amico Vincenzo Gargano, per la sua nomina a dirigente dell’unità operativa complessa dell’Arnas Civico di Palermo. Siamo certi che saprà guidare al meglio una struttura di tale rilievo, al servizio dei cittadini”. Così dichiara Antonino Amato, presidente. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
