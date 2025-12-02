Rinforzi alla Procura di Napoli | arrivano 14 nuovi magistrati Ma ne mancano ancora 8
A renderlo noto è stato il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, nel corso della conferenza stampa sui 21 arresti perpetrati nel clan Licciardi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
*Scoperto con 37 kg di hashish: arrestato* ? Operazione antidroga coordinata dalla Procura di Nocera Inferiore: Polizia e Guardia di finanza - con il supporto delle unità cinofile Leggi l'articolo completo sul nostro sito! #LiraTv #EseiProtagonista #sequest - facebook.com Vai su Facebook
Arrivano rinforzi per la Procura: "Insediati 14 nuovi magistrati" - Stamattina hanno giurato in nove, gli altri lo faranno nel corso del mese". Da napolitoday.it