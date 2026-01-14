Rinchiusa dal marito nel bagagliaio dell’auto quando era incinta di 8 mesi | l’incubo a Cuneo

Una coppia calabrese residente nel Cuneese ha vissuto un episodio inquietante, quando il marito ha rinchiuso la moglie incinta di otto mesi nel bagagliaio dell’auto. La famiglia, trasferitasi nelle zone rurali del Cuneese con le due figlie, si trovava in una condizione di isolamento che ha reso difficile l’intervento delle autorità. La vicenda evidenzia le criticità legate alla solitudine e alla tutela delle donne in situazioni di vulnerabilità.

Cuneo, incinta di otto mesi chiusa nel bagagliaio dal marito - È accusato di sequestro di persona e maltrattamenti, a Cuneo, l'uomo che nell'estate di quattro anni fa i carabinieri avevano denunciato dopo una richiesta di aiuto arrivata dalla famiglia della mogli ... msn.com

