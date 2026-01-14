Cuneo chiuse la moglie incinta di 8 mesi nel bagagliaio Segregava la donna e le figlie denunciato

A Cuneo, un uomo è stato denunciato dopo aver segregato la moglie, incinta di otto mesi, chiudendola nel bagagliaio dell'auto. La donna e le figlie sono state trattenute contro la loro volontà, creando una situazione di grave emergenza. L’intera vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, portando all’intervento delle forze dell’ordine.

Cuneo, 14 gennaio 2026 - Teneva segregata la moglie, arrivando a chiuderla nel bagagliaio dell'auto mentre era incinta di 8 mesi per non farle incontrare il padre. L'uomo è stato accusato di sequestro di persona e maltrattamenti a Cuneo. L'estate di quattro anni fa i carabinieri erano intervenuti rispondendo alla richiesta di aiuto arrivata dalla famiglia della moglie. La coppia, con due figlie, risiedeva da poco a Murazzano, un piccolo centro della Langa monregalese, e nessuno li aveva mai visti in paese. I genitori in Calabria lamentavano di non avere notizie della figlia e delle nipoti da tempo e si rivolsero ai carabiniere.

