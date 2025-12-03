Il lavoro, con la crisi occupazionale (e le sue conseguenze) che ha investito la città. La vita e l’offerta culturale pistoiese, la questione dei diritti, la sostenibilità, lo sport, la rigenerazione urbana, la situazione delle imprese. E ancora, la rivitalizzazione del centro storico, la valorizzazione delle periferie, il rilancio del turismo nel territorio. Sono tanti i temi che il Partito Democratico, assieme a diversi ospiti, ha discusso al circolo Arci di Capostrada nell’incontro organizzato da Riccardo Trallori. Temi su cui, sottolineano i dem e in particolare lo stesso Trallori (campione di preferenze nel capoluogo alle scorse Regionali) si dovrà costruire la proposta politica che il Pd presenterà alla città in vista delle prossime elezioni amministrative, in calendario a primavera dopo la partenza di Alessandro Tomasi verso Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Pd, idee e proposte per Pistoia. Trallori rimane in prima linea. Sullo sfondo il nodo primarie