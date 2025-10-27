Sanità Giambona | Sistema al collasso Schifani ostaggio di Fratelli d' Italia
La Sicilia è in pieno collasso sanitario: pronto soccorso invasi, medici allo stremo, pazienti costretti a rinunciare alle cure. Il governo Schifani però resta immobile perché paralizzato da una guerra feroce dentro la maggioranza per mettere le mani sulla cabina di regia della sanità. Un. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Anche il Comune di Grotte vota l'Atto di indirizzo rivolto all'ARS per l'approvazione del ddl sull'Unità di Pedagogia Scolastica. On. Rosellina Marchetta - Deputato ARS Mario Giambona Roberta Schillaci - facebook.com Vai su Facebook